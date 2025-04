Efringen-Kirchen: Einsätze brachten die Feuerwehr an ihre Grenzen

Am 11. August um 9.19 Uhr wurden die Abteilungen Efringen-Kirchen, Istein und Huttingen zu einem Brand einer Gartenhütte gerufen, am selben Abend brannte eine weitere Hütte, zu der die Wehren aus Istein, Huttingen und Kleinkems ausrückten. Die Einsätze bei der großen Hitze hätten die Einsatzkräfte an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gebracht, so Haberstroh. Der stellvertretende Gesamtkommandant Markus Gütlin berichtete vom Brand eines Schuppens in Efringen-Kirchen, zu dem die Abteilung Egringen und Istein sowie die Atemwerkstatt Huttingen hinzugezogen wurden.