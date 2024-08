Efringen-Kirchen: Einsätze sind extrem anstrengend

Eine große Rauchsäule ist am Sonntagmorgen in Efringen-Kirchen und Istein zu sehen. Die Freiwillige Feuerwehr wird um 9.20 Uhr zum Brand eines Geräteschuppens in der Kleingartenanlage nahe der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Efringen-Kirchen und Märkt alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr hat der Brand einer Gartenhütte bereits auf weitere Pavillons und Bauten auf der Kleingartenparzelle übergegriffen. Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle, konnte aber das vollständige Abbrennen der Gartenlauben nicht verhindern. Gegen Mittag war der Brand gelöscht.