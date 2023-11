Efringen-Kirchen: Engel sind gefragt

Nikolaus war sehr begehrt. Foto: zVg

An 21 Ständen waren 22 Aussteller vertreten. Es gab selbst hergestellte Kerzen, genähte und gestrickte Artikel. Ein Beschicker bot Kanister und Feuerlöscher an, allerdings keine herkömmlichen. Im Kanister war eine Bar mit Platz für Gläser und für eine Flasche versteckt, im Schnaps-Feuerlöscher war es ähnlich. Aus Vinyl-Schallplatten gab es Uhren, wobei in die Platten Bilder gefräst waren. Es gab ebenso Treibholzdeko, Misteln und zahlreiche weihnachtliche Gestecke und Floristik.