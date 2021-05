Geimpft werden Einwohner der Gemeinde, die der Prioritätengruppe 1, 2 oder 3 angehören, betonen die Organisatoren erneut. Für die restlichen zur Verfügung stehenden Plätze können sich die Efringen-Kichener vorzugsweise per E-Mail an impfen.ek@gmail.com anmelden. Dabei müssen Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum und Telefonnummer angegeben werden. Zugleich aber weist das Orga-Team darauf hin, dass eine Anmeldung nur dann erfolgen sollte, wenn auch der Termin für die Zweitimpfung am 6. Juli auf jeden Fall wahrgenommen werden kann.

In der Bestätigungsmail schicken die Organisatoren dann die Anamnese-Bögen mit, welche die Impfwilligen vollständig ausgefüllt zum Impftermin in der Mehrzweckhalle mitbringen müssen. Auch wird in der E-Mail die Uhrzeit des jeweiligen Termins mitgeteilt.