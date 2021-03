Efringen-Kirchen Ergebnis liegt nach zehn Minuten vor

Weil eine Voraussetzung für die Anwendung der Tests aber trotzdem entsprechend geschultes Personal ist, werden die Lehrkräfte am Mittwoch entsprechend ausgebildet, erklärt Pilz. Und das wiederum bedeutet, dass die ersten Tests am Donnerstag vorgenommen werden können. Die Schüler, die sich im Präsenzunterricht befinden, bekommen die Tests in der ersten Schulstunde ausgehändigt. Mit der entsprechenden Hilfestellung der geschulten Lehrer kommen die Speicheltests dann zur Anwendung.

Sollte sich nach zehn Minuten herausstellen, dass einer der Schnelltests positiv ist, muss sich der entsprechende Schüler in Quarantäne begeben, seinen Hausarzt informieren und einen PCR-Test machen lassen. Sollte auch dieser positiv sein, schaltet sich automatisch das Gesundheitsamt ein.

Als weitere Anti-Corona-Maßnahme gibt es ab dieser Woche auch wieder Änderungen bei der Unterrichtsstruktur. Denn es findet nun in den Klassenstufen 5 und 6 wieder ein Wechsel aus Präsenz- und Fernunterricht statt. Mit der entsprechenden Vorgabe reagiere das Land auf die erneut steigenden Infektionszahlen, erklärt Pilz. In Stuttgart hatte man zuletzt auch weiteren Lockerungen eine Absage erteilt und eine Maskenpflicht für Grundschüler beschlossen.

Werkzeug zur Eindämmung der Pandemie

Den bald beginnenden Testungen sieht der Schulleiter positiv entgegen. Zwar seien es jeweils nur Momentaufnahmen, die dadurch sichtbar werden, trotzdem sei regelmäßiges Testen derzeit „das Maß aller Dinge“.

Die Finanzierung der Tests übernimmt das Land. Wie es in der Mitteilung des Bürgermeistersprengels heißt, gehen die Gemeinden des Gemeindeverwaltungsverbands Vorderes Kandertal sowie Efringen-Kirchen, Bad Bellingen und Schliengen bei der Beschaffung der Schnelltests gemeinsam voran, um günstigere Preise zu erzielen. „Die Bürgermeister des Sprengels Markgräflerland waren sich einig, dass die neuen Corona-Schnelltests zur Eigenanwendung sehr vielversprechend sind. Sollte sich die hohe Anwenderfreundlichkeit und Zuverlässigkeit im Praxiseinsatz an den Schulen bestätigen, sollten sie auch in den Kindergärten und bei Bürgertests zum Einsatz kommen, um das medizinische Fachpersonal zu entlasten und ein möglichst vollständiges Bild vom Infektionsgeschehen zu erhalten“, heißt es in der Mitteilung zudem. Neben einer zügigen Impfung der Bevölkerung würden von den Markgräfler Rathauschefs regelmäßige und möglichst flächendeckende Tests als wichtiges Werkzeug zur Eindämmung der Pandemie angesehen.