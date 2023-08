Efringen-Kirchen „Erst musste ich Gräben zuschütten“

24 Jahre waren Sie Bürgermeister in Efringen-Kirchen. Unmittelbar nach der Gemeindereform wurden Sie mit 31 Jahren Ende 1974 bereits im ersten Wahlgang mit 56 Prozent der Stimmen gewählt, obwohl Sie mit Pius Schwanz und Günter Schöning zwei erfahrene Kommunalpolitiker aus Istein und Kleinkems als Gegenkandidaten hatten. Hatten Sie mit diesem Erfolg gerechnet?

Zumindest nicht im ersten Wahlgang. Ich sah mir am Sonntagabend gerade im Fernsehen die Sportschau an, als mich die Nachricht vom Wahlsieg erreichte. Deshalb kam ich etwas verspätet zur Verkündung des Wahlergebnisses.

Was war Ihre vordringlichste Aufgabe nach Ihrem Amtsantritt Anfang 1975?

Als Folge der Gemeindereform war die Gemeinde zerstritten, und ich musste Gräben, die sich aufgetan hatten, zuschütten. Es ging nämlich vor Vollzug der Reform turbulent zu. Istein, Huttingen, Kleinkems und Blansingen wollten als Gemeindeverwaltungsverband selbstständig bleiben und schlugen vor, Efringen-Kirchen solle Weil am Rhein zugeschlagen werden. Auch war es wichtig, sukzessive die Infrastruktur in allen Ortsteilen auszubauen. Sehr erfolgreich war die Dorfentwicklung, wobei es ein Segen war, dass wir Günter Schöning hatten.

Der Bau des Ortszentrums Efringen-Kirchen fiel in Ihre Amtszeit. War das Projekt unumstritten?

Ja, ich musste gegen erhebliche Widerstände ankämpfen. Der Gewerbeverein hielt mir Gigantismus vor. Ich machte mich auch immer für eine Bücherei und einen runden Ratssaal innerhalb des Ortszentrums stark.

Gab es Enttäuschungen in Ihrer Amtszeit?

Natürlich. Als wir von der Verwaltung eine Broschüre zum Ortszentrum vorgelegt hatten mit der Bitte, das Zentrum weiterzuentwickeln, entschied der Gemeinderat, das Gewerbegebiet Schöttle auszuweisen und dort auch einen Lebensmittelmarkt anzusiedeln. Ich wollte aber nie einen Markt in einem Gewerbegebiet, denn ein solcher gehört in eine Ortsmitte, weil er Magnetwirkung hat. Eine zweite größere Enttäuschung war für mich, dass die Bahn bei ihren Ausbauplänen einer Schnellbahn nicht die von Efringen-Kirchen favorisierte Elsass-Variante verfolgt hat. Dadurch hätte man auch in einem Zug den Flughafen anbinden können.

Wenn Sie nochmals vor der Entscheidung stünden, würden Sie wieder für das Amt des Bürgermeisters kandidieren?

In jedem Fall. Bürgermeister zu sein ist ein sehr interessanter, wenn auch stressiger Job mit einer hohen Arbeitsbelastung. Man hat es mit Menschen aus allen Lebensbereichen zu tun. Ich möchte die vielen menschlichen Begegnungen nicht missen.

Sie hatten während Ihrer Amtszeit jüdische Mitbürger und deren Nachfahren nach Efringen-Kirchen eingeladen.

Das war mir ein wichtiges Anliegen, und die Begegnungen waren ein bewegender Moment. Es gibt seit dem ersten Treffen 1983 heute noch Verbindungen nach Israel und San Francisco. Mit einer Familie aus San Francisco habe ich so intensive Kontakte, dass wir uns seither fast jedes Jahr einmal treffen – abwechselnd in Efringen-Kirchen und in Amerika.

Gibt es noch Kontakte zu Verwaltung und ehemaligen Gemeinderäten?

Nur vereinzelt. Zudem sind zahlreiche ehemalige Weggefährten schon gestorben. Gute Kontakte habe ich in Wintersweiler, wo ich seit 45 Jahren in meinem Haus lebe und mich wohl fühle.

Nach dem Ausscheiden aus der Gemeindeverwaltung setzten Sie sich noch nicht zur Ruhe, sondern eröffneten in Schliengen eine Rechtsanwaltskanzlei. Wollten Sie noch keinen ruhigeren Lebensabschnitt?

Mein Lebensprinzip lautete stets: Körper und Geist bis ins hohe Alter fordern. Dieses Ziel verfolge ich konsequent, und es geht mir gut dabei. Zunächst war ich bis 2008 in einer Kanzlei in Weil am Rhein, danach eröffnete ich eine eigene Anwaltskanzlei in Schliengen. Diese habe ich immer noch.

Also keine Langeweile?

Überhaupt nicht. Ich bin sportlich aktiv, zum einen mit meiner Wintersweiler Fahrradgruppe, dann schwimme ich täglich und jogge auch. Das Fußballspielen bei den Alten Herren beim TuS Efringen-Kirchen und beim SV Istein musste ich mit 73 Jahren wegen eines Achillessehnenabrisses aufgeben, ebenso das Tennisspiel beim TC Blau Weiß in Weil, bei dem ich von 2000 bis 2002 auch Vorsitzender war. Und die Spiele des SC Freiburg lasse ich mir nicht entgehen.

Zur Person

Horst Dierkes

(80), der im Ruhrgebiet groß geworden ist, in Freiburg Jura studierte, war von 1975 bis 1999 Bürgermeister der Gemeinde Efringen-Kirchen. Außerdem war er von 1984 bis 1994 Fraktionssprecher der Freien Wähler. Nach dem Ausscheiden aus dem Amt eröffnete er in Schliengen eine Anwaltskanzlei. Als seine erste Frau Christine vor 20 Jahren starb, heiratete er später seine jetzige Frau Irmi Hartmann-Dierkes, die zwei Kinder in die Ehe mitbrachte. Dierkes hat aus erster Ehe einen Sohn. Sechs Enkelkinder hat das Ehepaar.