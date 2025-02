Efringen-Kirchen: Erste Unterschriften für das Flächenpooling liegen vor

Mittlerweile habe es zwei Eigentümerversammlungen und auch Workshops mit Vertretern der Fraktionen aller drei Gemeinderäte gegeben, um zu erörtern, „was für uns wichtig und was rechtlich möglich ist“, sagte Bürgermeisterin Carolin Holzmüller im Gemeinderat. Gemeinsam habe man Rahmenbedingungen festgelegt, die ein Projektentwickler, der in diesem Gebiet einen Windpark realisieren will, erfüllen müsse.

So muss eine Windenergieanlage nicht nur die im Regionalplan festgelegten 750 Meter Abstand, sondern 1000 Meter zu geschlossenen Wohngebieten einhalten. Von Aussiedlerhöfen muss ein Windrad mindestens 600 Meter (anstelle der empfohlenen 450 Meter) weit weg sein. Pro Windenergieanlage und Jahr sind ein vom Erlös unabhängiges Mindestentgelt (Mindestpacht) von 100 000 Euro sowie ein erlösabhängiges Entgelt von 8,5 Prozent (gestaffelt nach Betriebsjahren) an die Pachtgemeinschaft zu zahlen, die diese Einnahmen dann fair an alle Eigentümer weiterverteilt.