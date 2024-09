Efringen-Kirchen Erster Aufschlag im Kids-Camp

Die Leitung hat der ausgebildete Tennis-Trainer Bodo Alt übernommen, der den Neulingen das nötige Ballgefühl und Spielverständnis für eine spätere Karriere vermitteln sollte. Ihn unterstützten die Abteilungsleiterin selbst, sowie Roland Brändlin und Alwin Martin.

Die Kinder waren mit dem nötigen Eifer und Freude täglich pünktlich auf dem Center-Court am „Chlotzen“ am Start, morgens ab 9 Uhr die Sechs- bis Achtjährigen und nachmittags ab 14 Uhr die Neun- und Zehnjährigen. Die jeweils drei Stunden bei heißen Temperaturen waren zwar anstrengend, aber es wurde mit zunehmender Dauer eine schöne und spannende Woche, heißt es in einer Mitteilung des Vereins