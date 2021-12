Efringen-Kirchen Erstmals konnten sich auch Kinder impfen lassen

Eine kleine Umfrage unter den Wartenden zeigt aber auch, dass die Impfwilligen aus der ganzen näheren Umgebung kommen, von Lörrach bis Müllheim.

Unter den Wartenden sind heute erstmals auch Kinder. Insgesamt 60 von ihnen haben an den drei Impftagen in dieser Woche mit dem Einverständnis ihrer Eltern ihre Erstimpfung mit einer speziellen Kinderdosis des Impfstoffs von Biontech erhalten. Auch im neuen Jahr könne man seine Kinder zur Impfung anmelden, es stehe genügend Impfstoff zur Verfügung, kündigt Kienle an.

Erst am Ausgang bekommen die frisch Geimpften den kleinen Aufkleber in ihr Impfbuch geklebt. Damit sei gesichert, dass die Viertelstunde zur Beobachtung nach der Impfung auch eingehalten werde, sagt Sabine Afken, Bereitschaftsleiterin beim DRK-Ortsverband Efringen-Kirchen, die hier zusammen mit einer Kollegin die Stellung hält: „Vorher lassen wir keinen raus.“

Wie der größte Teil der Helfer im Impfteam war sie bei den Impfaktionen von Anfang an dabei. Aus Überzeugung, wie sie sagt: „Wir sind froh über jeden, der sich impfen lässt.“ Irgendwann werde man so die Pandemie in den Griff kriegen, so ihre Hoffnung.