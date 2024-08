Efringen-Kirchen: Erzieherinnen sind schwer zu finden

Für den Kindergarten in Istein wurden zuletzt zwei neue Erzieherinnen gewonnen. Foto: Daniel Hengst

Bedauerlich sei sicherlich das Beschäftigungsverbot zweier Mitarbeiterinnen im Kindergarten Istein, wenngleich dahinter ein erfreuliches Ereignis stehe. Daher sei es zu Personalengpässen in der Einrichtung in Istein gekommen. Mittlerweile ist allerdings eine Kraft wieder da. „Ab September haben wir aber eine neue Mitarbeiterin gewinnen können“, so die Bürgermeisterin. Damit sei der Personalstand wieder auf dem bisherigen Niveau, informiert Fischer.

Zwischen zehn und 15 Erzieherinnen seien in allen Kindergärten in der Ausbildung, teilt die Kindergartenbeauftragte mit. Dies helfe aber nur mittelfristig, wenn die Ausbildung dann beendet sei. „Wir haben viele langjährige Mitarbeiterinnen“, sagt Nicole Fischer und zerstreut den in der Öffentlichkeit entstandenen Eindruck eines Kommen und Gehens. „Wenn wir jemanden abwerben, dann hat eine andere Einrichtung eine Fehlstelle“, sagt Fischer.

Bei den möglichen freiwilligen Leistungen seien die Gemeinden alle gleich. Entscheidend für einen Wechsel der Einrichtung sei häufiger der Umzug oder andere persönliche Veränderungen, erklärt Fischer.