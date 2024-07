Efringen-Kirchen: „Es gibt kein Istein ohne Chlimsefest“

Daniela Britsche sagte: „Wir hatten auch aufgrund des guten Wetters ein schönes Fest und können mit dem Verlauf sehr zufrieden sein. Auch bekamen wir von Außenstehenden viel Lob für die Festgestaltung“. Das ursprüngliche Motiv des Chlimsefest lag im Gedanken an die Kontakterhaltung mit den auswärtigen Isteinern, die per Heimatbrief eingeladen wurden. Britsche sagte: „Unser Anliegen ist auch dieses Mal völlig aufgegangen, viele weggezogene Isteiner fanden zum Fest den Weg zurück und es gab jede Menge Begegnung, Wiedersehen und Plausch“. Auch verlief das dreitägige Fest mit tausenden Besuchern friedlich, sie sagte: „Unsere Security hatte keinen Einsatz, die Leute waren entspannt und es herrschte beste Feststimmung, so wie sie sein soll“.

Chlimsefest nach acht Jahren Pause

Die Veranstaltung findet nach jeweils vier Jahren statt, 2020 entfiel das Fest. Die Vereinsverantwortlichen stellten fest, dass so gut wie keine Erfahrungsgrundlage mehr vorhanden war, auf welche man aufbauen konnte. Ein Bürger merkte an, daß es viele Stimmen im Dorf gab, die das Ende der Veranstaltung prophezeiten. Im Gegensatz zu vergangenen Festen existiert in Istein nur noch eine einzige geeignete „Chlimse“, die Albert-Chlimse, in welcher gewirtet werden konnte. Die Vereinsvertreter zogen jedoch den Schluß, dass es für die Massen der Besucher keine Rolle spielte, ob innerhalb der „Chlimse“ oder auf den Gassen gewirtet wurde. Die Bürger sagten unisono: „Istein hat eben Charme. Und es gibt kein Istein ohne Chlimsefest“.