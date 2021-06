Efringen-Kirchen Facettenreiches Gemeinschaftsprojekt

Angeregt durch Marion Caspers-Merk wird dieses Projekt von den Künstlern in Eigenregie durchgeführt. Bezuschusst wird die Kunstschau mit Mitteln aus dem Fonds Schlossgut Istein des Landkreises Lörrach, der Sparkasse Markgräflerland und Geldern aus dem Werbemittelfond Toto-Lotto Baden-Württemberg Süd-West, heißt es in der Mitteilung. Weitere Unterstützer sind die Gemeinde Efringen-Kirchen und das Weingut Huck-Wagner.

„Es ist für Künstler in diesen Corona-Zeiten alles andere als leicht“, teilen die Organisatoren mit. Man wolle aber den Kopf nicht hängen lassen, sondern gehe in die Offensive, um der Bevölkerung einerseits wieder die Möglichkeit zu geben, Kunst zu erfahren, gerade auch mit zusätzlichen, interessanten Blicken in die Künstlerateliers, und andererseits auch, um auf die „verborgenen“ Schätze in Efringen-Kirchen hinzuweisen.

Im Museum in der „Alten Schule“ sind vom 3. Juli bis ­1. August alle Künstler vertreten. Jeweils samstags von 13 bis 18 Uhr, sonntags von 11 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung kann die Ausstellung besucht werden.

Die Ausstellungen in den Ateliers können am Samstag, 3., und Sonntag, 4. Juli, sowie Samstag, 10., und Sonntag, 11. Juli, besucht werden. An den Samstagen sind sie von 13 bis 18 Uhr und an den Sonntagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Auch Termine nach Vereinbarung sind möglich. Folgende Ateliers können besucht werden:

Reinhard Bombsch: Neusetze 6, Efringen-Kirchen, Tel. 07628/­­800093, www.bombsch.de

Peter Bosshart: Im Ölgarten 1, Efringen-Kirchen, Tel. 0151/16935606, www.peterbosshart.de; ebenfalls dort sind die Werke von Karlheinz Scherer (www.karlheinz-scherer.com) und Petra Böttcher, Tel. 0157/39103404, ww.dfa.photography/mitglied/petra-boettcher, zu sehen.

Bernd Goering: Musergasse 12, Egringen, Tel. 0163/2014250, www.bernd-goering.de

Konstantin Weber: Hutgasse 1, Efringen-Kirchen, Tel. 0151/46148598, www.konstantin-weber.com

Hedwig Emmert: Ihre Glasobjekte werden im Museum in der „Alten Schule“ durch die Hedwig-Emmert-Stiftung präsentiert. Die Stiftung wird vertreten durch Alexandra Abendschein-Gäng, Tel. 0152/54585184, www.hedwig-emmert-stiftung.de.

Am Sonntag, 4. Juli, gibt es um 11 Uhr eine Sonderveranstaltung im Ölgarten 1. Dabei wird ein Bild von Peter Bosshart an die Freiwillige Feuerwehr Efringen-Kirchen übergeben. Nachdem der gemeinsame Wiederaufbau der dortigen Scheune rund drei Jahre nach dem Brand weitestgehend abgeschlossen ist, besteht auch beim benachbarten Weingut Huck-Wagner die Möglichkeit, die Räume mit Gewölbekeller zu besichtigen.