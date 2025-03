Efringen-Kirchen: Fasnachtsfeuer vertreiben den Winter

Efringen-Kirchen, Kirchen: Das traditionelle Abbrennen des Fasnachtsfeuers auf der Hinzge findet am Sonntag, 9. März, statt, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr-Abteilung Efringen-Kirchen. Beginn ist um 17.30 Uhr mit dem Fackelzug vom Feuerwehr-Gerätehaus an die Hinzge, wo die Mannschaft der Feuerwehr bewirten wird.

Istein: Die Fasnachtsfiir-Buebe laden zum traditionellen Fiir anzünden auf den Isteiner Klotzen ein, heißt es in der Ankündigung zum Fasnachtsfeuer für Sonntag, 9. März. Beginn ist gegen 19 Uhr mit dem Verlesen des diesjährigen Fiirspruchs. Die Freiwillige Feuerwehr ist mit ihrem Verpflegungsstand vor Ort. Darüber hinaus wird am Samstag, 8. März, das restliche Holz im Dorf eingesammelt.

Huttingen: Die Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Huttingen, lädt die Einwohner zum Abbrennen des Fasnachtsfeuers ein. Dieses findet am Sonntag, 9. März, statt. Eltern, die mit ihren Kindern am Fackelzug teilnehmen möchten, werden gebeten, sich gegen 17.45 Uhr am Feuerwehrhaus einzufinden. Nach kostenloser Ausgabe von Fackeln wird sich der Fackelzug um 18 Uhr durchs Dorf zum Fasnachtsfeuer begeben. Es wird mit Debrezinerwürsten, Holzmacherschübling, Schinkenweckle, Glühwein und Kinderpunsch bewirtet, heißt es.

Malsburg-Marzell: Die Feuerwehrgruppe Vogelbach/Käsacker lädt am Samstag, 8. März, zum Fackellauf zum Scheibenfeuer auf dem Burgberg ein. Treffpunkt ist um 17.45 Uhr das Gerätehaus in Vogelbach. Jedes Kind erhält dort eine Fackel. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Rümmingen: Das Fasnachtsfeuer startet am Sonntag, 9. März, ab 18 Uhr mit der Fackelausgabe am Dorfplatz. Beginn des Feuers ist eine halbe Stunde später.

Schallbach: Treffpunkt für das Fasnachtsfeuer ist am Samstag, 8. März, ab 18.30 Uhr am Feuerwehrgerätehaus.

Eimeldingen: In Eimeldingen ist der Treffpunkt für das Fasnachtsfeuer der Start des Fackelumzugs am Sonntag, 9. März, um 18 Uhr am Rathaus.

Fischingen: Der Fackelumzug beginnt am Sonntag, 9. März, ab 18 Uhr am Rathaus.

Binzen: Das Fasnachtsfeuer brennt am Samstag, 8. März, ab 18.30 Uhr an der Feuerstelle Hinkelstein.

Schallbach: Das Fasnachtsfeuer startet mit dem Fackelumzug am Samstag, 8. März, ab 18.30 Uhr mit dem Treffpunkt am Gerätehaus.

Wittlingen: Das Fasnachtsfeuer wird am Samstag, 15. März, ab 18 Uhr, mit Start am Gerätehaus angesteuert.

Kandern: In Holzen ist Treffpunkt zum Fasnachtsfeuer am Samstag, 8. März, ab 18 Uhr mit Fackelverkauf an der Waage. In Riedlingen wird um 17.30 Uhr bei der Feuerwehr mit dem Marsch in Richtung Lempisberg gestartet, dort ist dann das Fasnachtsfeuer. In Wollbach ist das Fasnachtsfeuer am Samstag, 15. März, am Rebhüsli auf der Buchhole am Brennen.