Efringen-Kirchen Fasnachtsfeuer werden brennen

Doch das ist es der Landjugend wert: Enderlin befürchtet den Verlust des Brauchtums, sollte das Fasnachtsfeuer in diesem Jahr erneut ausfallen. „Das wäre schade“, sagt er. Man wolle die Veranstaltung allerdings möglichst klein halten und auf das Nötigste beschränken, sagt er. Dazu gehört das Scheibenschlagen ebenso wie belegte Brötchen und kalte Getränke in Selbstbedienung mit Spendenkässchen. Am Fasnachtsfeuerplatz oberhalb Egringens ist bereits ein großer Haufen Holz und Grünschnitt aufgeschichtet. Am Samstag soll noch mehr dazukommen. Zwischen 10 und 15 Uhr sind Mitglieder der Landjugend mit entsprechenden Geräten vor Ort, um weiteres Brennmaterial entgegenzunehmen und aufzuschichten, so Enderlin.

Auch im Ortsteil Istein steht auf einem Felsplateau auf dem Klotzen hoch über dem Dorf bereits ein großer Haufen zum Abbrennen bereit, traditionell aufgeschichtet von den „Fasnachtsfiirbuebe“, die in diesem Ortsteil Efringen-Kirchens für die Durchführung des Fasnachtsfeuers zuständig sind. Grünschnitt, Brennholz, aber auch viele Weihnachtsbäume sind dabei. Das Feuer wird am Sonntagabend angezündet werden. Ganz oben brennt zuerst nach alter Tradition der „Putzimummel“, eine Puppe, die symbolisch für den Winter steht. In Istein aber fallen Scheibenschlagen und Bewirtung durch die Feuerwehr dieses Jahr aus.

„Menschen brauchen das Zusammensein“

Wie vielen im Dorf fehle ihr das Zusammenkommen bei solchen Gelegenheiten, räumt Ortsvorsteherin Daniela Britsche ein. Auch andere litten darunter: „Die Menschen brauchen das Zusammensein.“ Die Ortsvorsteherin hofft, dass die Menschen trotzdem in kleinen Gruppen zusammenkommen, um das Feuer vom Dorf aus zu beobachten.

Das Fasnachtsfeuer in Huttingen findet ebenfalls am kommenden Sonntag ab 18 Uhr statt, mit Scheibenschlagen und Bewirtung, wie Ortsvorsteher Jens Lauber mitteilt. Am Eingang des Geländes werden 3G-Kontrollen durchgeführt. Lauber bittet alle Besucher, an die entsprechenden Nachweise zu denken. Ausschankende ist um 22 Uhr. Eine medizinische Maske sei nur notwendig, wenn der Abstand von 1,5m zu anderen nicht eingehalten werden kann.

In Kleinkems wird es ein Fasnachtsfeuer mit Festbetrieb in diesem Jahr nicht geben. Stattdessen wird der Holzhaufen dort von der Feuerwehr bei Einbruch der Dunkelheit kontrolliert abgebrannt, die Bevölkerung ist nicht dazu eingeladen. Auch der Fackelzug vom Feuerwehrhaus aus zum Fasnachtsfeuerplatz am Rhein fällt aus. Grund dafür ist, dass das Gelände zu groß ist, um es abzusperren und Kontrollen durchführen zu können, bedauert Ortsvorsteher Jörg Kratz. „Wir müssten ja 50 Meter lange Bauzäune aufstellen“, gibt er zu bedenken. Das findet auch er schade: „Es geht halt nicht anders. Hoffen wir, dass es nächstes Jahr besser wird.“ Auch in Mappach findet das Fasnachtsfeuer in diesem Jahr in reduzierter Form statt. Am Samstag, den 5. März, wird ab 9 Uhr in Mappach und Maugenhard Papier, Karton und unbehandeltes Altholz für das Feuer gesammelt. Das Feuer wird am Samstag bei Einbruch der Dunkelheit angezündet, allerdings ohne Fackelumzug, Zelt und Bewirtung wie in anderen Jahren, informieren die Freiwillige Feuerwehr und der Gesangverein „Eintracht“.