Efringen-Kirchen Fassade des Wintersweiler Rathauses wird erneuert

Wintersweiler (zs). Die für das vergangene Jahr angemeldeten und noch nicht ausgeführten Haushaltsmittel werden in den diesjährigen Haushalt übernommen, erklärte die Wintersweiler Ortsvorsteherin Joelle Kammerer in der jüngsten Ortschaftsratssitzung. Neben einigen noch ausstehenden Sanierungs- und Umbauarbeiten, wie etwa der Pflasterung des Kieswegs zum Friedhof und der Erneuerung der Bank und der Holzverkleidung der Bushaltestelle in der Talstraße müssten besonders die Fassadenarbeiten an der Frontseite des Rathauses umgesetzt werden. Rund 10 000 Euro sind hierfür veranschlagt. Kammerer betonte: „Es handelt sich hierbei um notwendige Unterhaltsarbeiten und keine Schönheitsreparaturen.“ Die Arbeiten sollen in den nächsten Wochen beginnen. Auch die bereits 2019 begonnen Arbeiten an den Fensterläden des Rathauses, die eine Unfallgefahr darstellten, werden fortgesetzt. Die Kosten belaufen sich auf rund 23 000 Euro.