Efringen-Kirchen: Fast tausend Narren an zwei Umzügen

26 Gruppen bei Nachtumzug

Der Nachtumzug ist am Rosenmontag, 3. März, wie Britsche erklärt. Gestartet wird um 19.11 Uhr an der Festhalle, dort ist ebenso das Ziel und der Ausklang mit mehreren Ständen und einem Bierbrunnen. Das Narrendorf öffnet bereits ab 17 Uhr.

An den Start gehen insgesamt 26 Gruppen und damit zwei mehr als am Sonntag – zudem sind die einzelnen Gruppen größer. Neben den Isteiner Gruppen und Cliquen sind die Schwellewaggis, die Rotlaubkäuzle Eschbach, die Gündlinger Welchkorneber, d’Maximale 1. Rheinfelder Guggemusik, die Schloofsägg Clique Lörrach, die Gränz Pfluderi Waggis und die Haltinger Deufelswiiber beteiligt. Mit dabei sind ebenfalls die Kleiekotzer Müllheim, die Bellebärhexe Ehrenstetten, die Lüss Böbe, die Zigeunerclique und Münsterwächer aus Neuenburg, die Chanderner Beelze Buebe, die Dragoner Teufel, die Wollbacher Wiigeischter, die Zahnluggewiible und die Bad Krozinger Brunnenhexen. Nicht fehlen darf die Narrenzunft Binzemer Thonnerknaben, mit der die Isteiner befreundet sind.

Fischessen

Die Rückgabe des Schlüssels an Ortsvorsteherin Daniela Britsche sei wieder am Aschermittwoch, 5. März, beim Fischessen ab 18.30 Uhr in der Festhalle. Zuständig ist in diesem Jahr die Ischteiner Gugge, die in der aktuellen Kampagne ihr närrisches Jubiläum mit 66 Jahren feiert. Dafür wurde ein neues Häs angeschafft, welches überwiegend in Blau gehalten ist und sich an das Basler Drum-Korps „TopSecret“ anlehnt.