Efringen-Kirchen feiert das Neue Jahr: Den Veränderungsprozess mitgestalten

Bewirtet wurden die Gäste von den Mitarbeitern der Gemeinde und vom Trachtenverein Egringen. Den musikalischen Rahmen gestaltete das Jugendorchester Egringen unter der Leitung von Dirigent Marc Braun.

Im Kernort und Ortsteilen hat sich einiges getan

Neben den bekannten überregionalen Ereignisse habe sich auch in Efringen-Kirchen einiges getan, sagte Holzmüller. Beispielsweise konnten in den Ortsteilen Egringen und Huttingen die beiden Neubaugebiete begonnen oder abgeschlossen werden. In diesem Zusammenhang würden möglichst viele Haushalte mit den schnellen Glasfaseranschlüssen versorgt. Die Anbindung an den Fußweg im Bereich der neuen Fußgängerbrücke an der B 3 in Welmlingen werde demnächst erfolgen. Dies wird auch im Rahmen der Arbeiten beim Feldwegeprogramm der Fall sein. Hier könne jeder Ortsteil drei Abschnitte anmelden. Der Werkhof werde die Arbeiten im Laufe des Jahres ausführen.