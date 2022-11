Efringen-Kirchen Fenster öffnen zum Advent

Start am 27. November

Diese sind: am Sonntag, 27. November, 17.15 Uhr, mit den Bewohnern des Mehrfamilienhauses in Istein, Neue Straße 69 in Zusammenarbeit mit der Bürgerinitiative „Istein macht ebbis!“; am Freitag, 2. Dezember, 17.30 Uhr in Huttingen, Am Rebhang 13; am Sonntag, 4. Dezember, 18 Uhr in Huttingen, Birkenweg 5; am Donnerstag, 8. Dezember, 19 Uhr, mit dem Chor „inTakt“ in Istein, Neue Str. 33; am Sonntag, 11. Dezember, 18 Uhr, mit Adventssingen am Pfarrhaus St. Michael Istein; am Freitag, 16. Dezember, 18 Uhr in Istein, Stockfeld 7; am Sonntag, 18. Dezember, 17.30 Uhr in Istein, Fischerau 1; am Freitag, 23. Dezember, 19 Uhr in Istein, Neue Str. 39.