Efringen-Kirchen Festwoche mit dichtem Programm

Von Beatrice Ehrlich

Istein - Für die Festpredigt am Sonntag, 25. September, hat Pfarrer Martin Karl seinen Kollegen Hermann Vogt aus Oberkirch gewinnen können. Die musikalische Umrahmung übernimmt der mit Projektsängern verstärkte Kirchenchor unter der Leitung von Dieter Hilpert. An der Orgel wird der junge Organist Elias Stark aus Egringen zu hören sein. Bereits am Vorabend, am Samstag, 24. September, findet um 20 Uhr eine Vigil mit Turmbläsern des MV Istein statt. Bereits diesen Samstag, 17. September, gastiert die Frauenschola Exsulta Sion unter dem Titel „Wer anklopft, dem wird aufgetan“ mit gregorianischen Gesängen in Istein. Die hohe Kunst dieser Gesänge besteht in der unauflöslichen Verbindung mit dem lateinischen liturgischen Text. Geleitet wird der Frauenchor von Christoph Hönerlage, einem ausgewiesenen Spezialisten für Gregorianik. Dazu improvisiert der Musiker Michael Stich am Saxofon.