Efringen-Kirchen Feuchtes Wetter und höhere Preise

Dies betreffe insbesondere jene Lagen, die an FFH- oder Naturschutzgebiete angrenzten, präzisiert er. FFH-Gebiete sind spezielle europäische Schutzgebiete, die nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie ausgewiesen wurden. Im Markgräflerland gibt es solche Gebiete unter anderem in der Rheinebene zwischen Weil und Neuenburg. Da die Anforderungen an die Erzeuger insbesondere im Bereich Steinobst so hoch seien, fordert er Einfuhrbeschränkungen für Ware aus dem Ausland, die diesen Standard nicht erfüllt.

Für Hagen Rüdlin, geschäftsführender Vorstand der Markgräfler Winzer eG, hat sich die anfangs des Jahres gehegte Hoffnung auf ein Ende der Corona-Krise nicht erfüllt. Die Winzer seien mit einer doppelten Herausforderung konfrontiert gewesen: Zu den Frostschäden im Frühjahr kam mehr Einsatz von Pflanzenschutzmitteln wegen des anspruchsvollen Vegetationsverlaufs. Damit einher ging ein „sehr kleiner Herbst“, der die Markgräfler Winzer nun vor das Problem stelle, weniger Wein vermarkten zu können. Schon im Vorjahr lag der Ertrag um 15 Prozent unter dem Zehnjahresschnitt, 2021 sogar 30 Prozent darunter.

Kostensteigerungen bei den „Trockenmaterialien“ – Flaschen, Verschlüsse – hätten auch den Markgräfler Winzern zu schaffen gemacht, so Rüdlin. Dennoch schaue man positiv in die Zukunft: Indem man sich Änderungen im Konsumverhalten anpasse – Stichwort: Online-Vermarktung und Präsenz in Social Media – fühle man sich bestens aufgestellt.

Mit großen Problemen hatte der Huttinger Obstbauer Markus Schörlin am Jahresanfang zu kämpfen. Die Fröste im April hätten bei den Zwetschgen zu einem Totalausfall geführt, bei Kirschen und Birnen zu einer Ertragseinbuße von 50 Prozent. Über eine Rekordernte konnte er sich allerdings bei seinem Paradeprodukt – den Äpfeln – freuen. Die vielen Niederschläge im Sommer, die für die Kirschen leider oft zum falschen Zeitpunkt kamen, hätten den Äpfeln gut getan, auch wenn diese wegen des „dunklen Mais“ kleiner ausgefallen seien als sonst üblich.

Ein sehr persönliches Statement gibt Georg Denzer vom Weingartenhof, Fischinger Gemeinderat und Aufsichtsratsvorsitzender der Markgräfler Winzer eG: Die Frostnächte im April, ein kühler Mai und viele Niederschläge im Sommer hätten 2021 zu einem herausfordernden Jahr werden lassen: „Das war anstrengend, im Weinbau und für die gesamte Landwirtschaft. Doch das ist unser Beruf: mit den Witterungen, die uns die Natur gibt, zu arbeiten.“ Die Arbeit als Landwirt könne viel Freude bereiten, und manchmal einfach auch nicht, so sein Fazit.

Ein Grund zur Freude war für ihn im Jahr 2021, dass die Leute immer mehr regional einkaufen, sei es beim Wein, Obst und Gemüse und vielem mehr. Für das kommende Jahr wünscht sich Denzer, dass jedem weiterhin wichtig ist, woher sein Essen und Trinken kommt.