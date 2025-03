Efringen-Kirchen: Feuer auf den Berggipfeln

Trocken und windig sorgte in Istein allerdings für eine Verzögerung, denn es brennt so ziemlich alles gut: Bei den Feuerwehrleuten gingen die Funkmeldeempfänger los. Am Fuß des Isteiner Klotz hatte eine glühende Scheibe für einen kleinen Brand gesorgt. Wie Gesamtkommandant Philipp Haberstroh mitteilte, waren die Flammen beim Eintreffen der Wehr bereits wieder erloschen. Dies war der Grund, weshalb das große Isteiner Feuer später zu sehen war als alle anderen Fasnachtsfeuer.

Reihum loderten weitere Feuer. Besondere Vorkommnisse im negativen Sinne gab es nicht. Unterhaltend war in Mappach sicherlich der Rundgang von Pfarrer Martin Braukmann. Nicht mit dem Klingelbeutel, sondern mit der offenen Hand pries er die letzten beide Würste des bewirtenden Gesangvereins Mappach an: In zwei Glühwein-Thermobechern, wobei er die Öffnungen gegeneinander hielt, verbarg er die Schüblinge und bot diese als seine kuriose Erfindung, als „Würste to go“ an.