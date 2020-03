Efringen-Kirchen Feuer und Flamme für das Projekt

Frage: Wie laufen die Pläne für das „Weingut am Klotz“?

Die Trauben der Lese 2019 wurden vereinbarungsgemäß noch zum großen Teil bei den Markgräfler Winzern abgeliefert. Die Trauben von drei Hektar Reben des „Weinguts am Klotz“ wurden selbst ausgebaut. Im April werden die ersten Weine abgefüllt, vier vom Jahrgang 2018 und ein 2019er Gutedel. Im Moment läuft der Umbau der ehemaligen Reinger-Straußi zu einer einfachen, kleinen Vinothek und einem Raum für Weinproben oder ähnliche Veranstaltungen. Von dort aus wollen wir im Juni mit dem Verkauf der Weine beginnen. Die Weine können dann dort auch verkostet werden.

Frage: Was ist darüber hinaus baulich geplant?

Als erste größere Maßnahme ist der Bau eines Weinlagerkellers mit Produktionsräumen für sämtliche kellertechnische Arbeitsschritte des Weinguts geplant. Hier existiert bereits eine Vorplanung, ein Bauantrag ist noch nicht gestellt. Das Gebäude soll auf jeden Fall in die Landschaft eingebunden, erdüberdeckt und energiewirtschaftlich möglichst autark sein. Wir hoffen, den Herbst 2021 dort einlagern zu können.

Frage: Nicht nur der Ausblick von dem Reingerhof ist bombastisch, auch die Lage ist hervorragend.

Ja, der Isteiner Kirchberg ist vor allem in der Isteiner Bucht eine sehr spezielle, faszinierende Markgräfler Weinlage. Die Böden bestehen teilweise aus reinem Kalk, dem Material, das sich jeder ambitionierte Weinmacher für seine Reben wünscht und von dem die ganze Weinwelt stets im Zusammenhang von Terroir und Lage spricht. Der Isteiner Klotz war vor 150 Millionen Jahren ein Korallenriff des Urmeers, das damals Südbaden überdeckte. Über Jahrmillionen wurden feine Sand- und Tonteilchen aus der Burgundischen Pforte angeweht, aus denen sich auf der Höhe und auf Ebenen teilweise mächtige Lößschichten bildeten. In den steilen und exponierten Lagen konnten sie sich wegen Regenwasser und Erosion jedoch nur sehr dünn oder mit Kalksteinen gemischt ablagern, so dass die Reben dort fast auf reinem Kalk und Kalkgestein wachsen.

Frage: Muss man bei den Umbauarbeiten etwas bedenken? Stehen Hürden an?

Der Hof liegt mitten im Vogelschutzgebiet, die meisten Weinberge zusätzlich im Landschaftsschutzgebiet. Bei Umbauarbeiten am Hof wird man die besondere Verantwortung dem Naturschutz gegenüber stets berücksichtigen müssen. Dies ist aber auch in unserem Interesse und wir sind bereits in Kontakt mit dem Landschaftserhaltungsverband des Landkreises Lörrach, mit dem zusammen wir die anstehenden Baumaßnahmen absprechen und koordinieren wollen. Bezüglich Freilegung von Trockenmauern und Kalksteinwänden haben wir mit dem LEV einen Plan für die weitere Vorgehensweise erarbeitet. Wir planen für unser Weingut keinen architektonischen Prunkbau, sondern wollen den Siedlerhofcharakter, eingebettet in eine faszinierende Landschaft, erhalten. Beim zentralen Gebäude, dem ehemaligen landwirtschaftlichen Produktionsgebäude und Gästehaus, planen wir sogar von der Größe her einen deutlichen „Rückbau“. Aus diesem Grund glauben wir nicht, dass Hürden anstehen werden.

Frage: Wird es eine Straußi geben und stehen schon Pläne für eine Gastronomie an?

Eine Straußi mit Rummel und langen Autoschlangen am Wochenende wird es mit Sicherheit nicht geben. Das kann man der Natur am Isteiner Klotz einfach nicht antun. Allerdings planen wir schon im zweiten Bauabschnitt mit dem Bau einer Vinothek auch die Möglichkeit zu schaffen, gastronomisch etwas anbieten zu können. Allerdings eher im kleinen Stil für Wein- und Naturliebhaber, so wie wir es für ein Weingut als angebracht erachten. Kleinere Veranstaltungen mit Gastronomen der Region, bei denen unsere Weine vorgestellt werden, sind ebenfalls angedacht. Natürlich werden diese Ideen bei den geplanten Umbauarbeiten und Baumaßnahmen miteinkalkuliert.

Frage: Werden Ihre beiden Söhne Hauptverantwortung für das Weingut übernehmen? Was bringen Sie und Herr Keller als Unterstützung mit ein?

Friedrich Keller und Steffen Reinecker sind Miteigentümer des Weinguts am Klotz und werden in absehbarer Zeit die Leitung des Betriebs übernehmen. Sie haben durch ihr jeweiliges Weinbaustudium und ihre mittlerweile auch schon mehrjährige Erfahrung in den Betrieben die Fachkompetenz erlangt und sind Feuer und Flamme für das Projekt. In vielen Punkten sind sie schon jetzt die Entscheider, wobei die Vorstellungen vom entstehenden Weingut bei uns allen völlig identisch sind. Fritz Keller ist durch seinen Fußball-Fulltime-Job für das Weingut außen vor. Diese Dinge sind intern abgesprochen und geregelt. Ich engagiere mich in der momentanen „Start-Phase“, die sehr viel Arbeit mit sich bringt, so gut und so viel ich kann, um die Jungen zu unterstützen. Aber auch die anderen Mitglieder der Familien, die nicht auf dem Papier stehen, sind teilweise sehr tatkräftig beim Aufbau mit dabei.