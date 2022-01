Efringen-Kirchen Feuerwehr ehrt Kameraden

2020 ist die Wehr dreimal zu technischen Hilfeleistungen ausgerückt. Eine beachtliche Anzahl an Einsätzen hatten die Welmlinger Wehrleute dagegen im vergangenen Jahr zu bewältigen. Zwölf Mal wurde man zu Ernstfällen gerufen, davon ein Brand, fünf Hochwassereinsätze, fünf technische Hilfeleistungen und ein Verletztentransport.

Ausbildung

Welmlinger Wehrleute nahmen am technischen Hilfeleistungstag sowie an Gruppen- und Zugführerschulungen und diversen Onlineausbildungen teil. Außerdem absolvierte Lucas Wissner den Truppmann-1-Lehrgang, und Charlotte Göbel-Siegrin machte eine Ausbildung für Retten aus Höhen und Tiefen, außerdem absolvierte sie das Leistungsabzeichen in Bronze. Martin Spitz nahm erfolgreich an einem Gruppenführerlehrgang teil, und Benjamin Wasmer beteiligte sich online am Kommandantenlehrgang.

Beförderungen

An der Ehrungsveranstaltung im Juli 2021 war Benjamin Wasmer zum Oberbrandmeister und Martin Spitz zum Löschmeister ernannt worden, Charlotte Siegrist-Göbel wurde zur Feuerwehrfrau, Thomas Ulrich zum Feuerwehrmann und Christian Mück zum Oberfeuerwehrmann befördert. Lucas Wissner wurde anlässlich der diesjährigen Hauptversammlung von Kommandant Wasmer zum Feuerwehrmann befördert.

Ehrungen

Kommandant Benjamin Wasmer wurde für 25 Jahre aktiven Dienst von seinem Stellvertreter Andreas Schailin geehrt.

Bereits bei der Ehrungsveranstaltung im Vorjahr 2020 waren Wilfried Wissner für 40 Dienstjahre, Hendrik Wasmer für 25 Jahre als Aktiver und darüber hinaus Ranesh Petersen für 15 Jahre im aktiven Dienst geehrt worden.

Mit Dankesworten vom Kommandanten wurden Stefan Gebhard, Wilfried Wissner und Thomas Bürgin in die Altersmannschaft entlassen, Helmut Räuber war bereits im vergangenen Jahr in die Reihen der Alterskameraden gewechselt.

Wahlen

Für den in die Altersmannschaft wechselnden Beisitzer Thomas Bürgin wurde Manuel Geiger von der Versammlung zum Nachfolger gewählt.

Neuaufnahmen/Austritte

Leider habe es zwei Austritte gegeben und drei Aktive seien in die Altersmannschaft gewechselt. Erfreulicherweise, so der Kommandant, habe man im vergangenen Jahr drei neue Kameraden für die Wehr gewinnen können; Andreas Grosshans, Lucas Wissner und Hans Schönherr. Im Februar wird Tom Spitz aus der Jugendfeuerwehr in die Reihen der Welmlinger eintreten, einen weiteren Kandidaten habe man in Aussicht, so Wasmer.

Termine 2021

Am 28. Januar soll ein Schulungsabend für Gruppen- und Zugführer stattfinden, am zweiten Februar die erste Geräteübung, eine Papiersammlung findet am 12. Februar statt, und für den ersten April wurde die Gesamtgeneralversammlung der Großgemeinde angesetzt.

Grußworte

Grußworte an die Welmlinger Feuerwehr überbrachten Gesamtkommandant Philipp Haberstroh, Ortsvorsteher Richard Ludin auch in seiner Funktion als Vorsitzender des Brauchtumvereins und Anna Brandenburg vom Schützenverein.