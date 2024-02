Efringen-Kirchen: Feuerwehr hat 78 Einsätze absolviert

Der amtierende Kommandant Dominik Rizzotti ließ in seinem Bericht das vergangene Jahr Revue passieren. Man habe insgesamt 78 Einsätze, davon 39 Technische Hilfeleistungen und 39 Brände bewältigt.

Außerdem habe die Feuerwehrabteilung Efringen-Kirchen am Neujahrsempfang teilgenommen, das Fasnachtsfeuer veranstaltet, den Vatertagshock an den Schwellen durchgeführt, und die Fahrzeugeinweihung gefeiert. In seinen weiteren Ausführungen erinnerte Rizzotti, an einen Ausflug, ein Sommerfest für die Familien und ein Jahresabschlussfest, ebenfalls mit den Familien.