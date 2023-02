Efringen-Kirchen Feuerwehr hat Einiges vor

Beförderungen

Dominik Rizzotti ernannte Benjamin Herr zum Feuerwehrmann. Zu Oberfeuerwehrleuten befördert wurden Florian Kaufmann, Mathis Kaufmann und Semjon Borzutzki.

Ehrungen

Rizzotti konnte den langjährigen Aktiven Manfred Güdemann aufgrund seiner zahlreichen Leistungen in der Wehr zum Ehrenmitglied ernennen.

Termine 2023

Am 18. März findet die Schrottsammlung der Jugendwehr statt, die Hauptversammlung der Gesamtwehr ist am 24. März in Istein. Am 7. Mai soll die Einweihung der neuen Fahrzeuge abgehalten werden, der 14. Mai ist der Ausweichtermin. Am 18. Mai veranstaltet die Wehr wieder den Vatertagshock, der Jahresausflug findet am 8. Juni statt, das Sommerfest wird am 28. Juli veranstaltet und der Technische Hilfeleistungstag ist am 7. Oktober.