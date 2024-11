Zu einem Kaminbrand ist die Feuerwehr am Samstag gegen 20.40 Uhr, in die Friedrich-Rotta-Straße gerufen. Ein Kamin, welcher durch einen Stückholzkessel betrieben wird, hatte sich entzündet. Der Kaminbrand konnte im Beisein der Feuerwehr sowie des Kaminfegers kontrolliert abbrennen, da keine Gefahr eines Übergreifens des Feuers auf das Gebäude bestanden habe, heißt es in einem Nachbericht der Polizei. Im Anschluss wurde der Kamin vom Kaminfeger gereinigt. Es sei nicht bekannt, ob ein Schaden entstanden ist.