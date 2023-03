Efringen-Kirchen Feuerwehr vor großen Aufgaben

Fünf neue Einsatzfahrzeuge habe man in Dienst gestellt, was der Kommandant als weiteres einmaliges Ereignis für die Feuerwehr bezeichnete. Die Übergabe der Fahrzeuge werde am 7. Mai mit einer Feier begangen, so die Ankündigung Haberstrohs. An dem Termin soll auch das zehnjährige Bestehen der First Responder gefeiert werden.

Es folgten die Berichte der Ressortleiter Felix Kammerer (Altersmannschaft), Karl Jockers (Gerätewart), Armin Schauer (Atemschutzwerkstatt), Stefan Frey (Schlauchwerkstatt), Manuel Osswald First Responder), Jugendwart Sören Zwieg, Stefan Krause (Ausbildung), Fabian Lang (Funk und Elektro) sowie Gregor Walter und Daniel Weber (Absturzsicherungsgruppe). Rechner Lars Abel trug den Kassenbericht vor, Prüfer waren Mario Schäfer und Pascal Schmid.