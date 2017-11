Efringen-Kirchen Feuerwehr wird zur Grubenwehr

Auf die Efringen-Kirchener Feuerwehr kommt in den nächsten zweieinhalb Jahren eine Mammutaufgabe zu. Ab dem 4. Dezember übernimmt sie offiziell die Aufgabe einer Grubenwehr, wenn am Tag der Heiligen St. Barbara der Startschuss für die Rückbauarbeiten der Stollenanlagen im ehemaligen Sanitätsdepot der Bundeswehr fällt.

Von Marco Schopferer

Efringen-Kirchen. Es ist ein diffiziles Projekt, das die Feuerwehren der Gemeinde vor neue Herausforderungen stellt. In den unterirdischen Stollenanlagen gilt Bergrecht, mit all seinen Gefahren. Jederzeit kann tödliches Kohlenmonoxid austreten, und noch weitere Gefahren lauern. Beim Rückbau könnte sich der über Jahrzehnte in den Lüftungsanlagen angesammelte Staub freisetzen, dann reicht ein Funkenflug, um das Staubgemisch explosionsartig zu entzünden – mit katastrophalen Folgen.

Für Ernstfall gerüstet

Seit Ende Oktober übt die Wehr zweimal die Woche den Ernstfall, arbeitet mit Hochdruck darauf hin, dass die Floriansjünger der Reblandwehr zur offiziellen Grubenwehr ausgebildet werden.

Denn unter der Erde ist vieles anders, erklärt Gesamtkommandant Philipp Haber-stroh bei einem Ortstermin. Nur zwei Fahrzeuge der Wehr können das verzweigte Tunnelsystem befahren: Es ist der von der First Responder Gruppe genutzte Sprinter, den die Feuerwehr nach der Tunnelbaustelle im Katzenberg von der Bahn abkaufte, und ein neu angeschafftes, gebrauchtes Multicar. Ein flexibles dieselbetriebenes Zugfahrzeug mit einem Anhänger, das sich wieselflink in dem Tunnelsystem bewegen kann, zudem über einen Löschwassertank mit 600 Litern verfügt und mit einem Druckluftschaumsytem ausgestattet ist, das bis 4200 Liter Löschschaum aufbauen kann.

Bergwetteranlage als Herzstück

Das Herz des neuen Rettungssystems wird eine Bergwetteranlage sein, die Frischluft vom Nord- bis zum Südportal (Bundespolizei) in das Tunnelsystem pumpt. 800 000 Euro kostet allein der Hauptlüfter, der für die Bauarbeiten installiert wird. Auch ein neues Strom- und Funksystem wird in den nächsten vier Monaten eingebaut, damit im Anschluss mit dem Rückbau begonnen werden kann.

Sorgenfalten sind schon jetzt bei den Verantwortlichen auf der Stirn erkennbar. Natürlich wollten die Firmen möglichst schnell die Arbeiten abschließen und würden womöglich das Profitstreben vor die Sicherheit stellen. „Aber dann legen wir die Baustelle still“, geben sich Gesamtkommandant Philipp Haberstroh und Bürgermeister Philipp Schmid standfest.

Nur mit Atemschutz selbst bei kleinem Unfall

Denn so eine Tunnelrettung ist ein durchaus kniffliges Unterfangen. Nur mit Atemschutz dürfen die Wehrleute selbst bei einem recht einfachen Arbeitsunfall rein, Notärzte oder Rettungssanitäter werden nur im Fahrzeug der Feuerwehr die Stollen betreten können. Im Tunnel gilt eine Einbahnregelung, die Zufahrt für Rettungskräfte erfolgt nur vom Nordportal aus, die Ausfahrt dann in Bergwetterrichtung über das Südportal. In dieser Woche werden deshalb auch weitere Notärzte im Landkreis noch eine Übung in dem unterirdischen Stollensystem abhalten. Und bei einem Alarm rückt dann immer die Bad Bellinger Feuerwehr mit an. Sie stellt mit ihrem baugleichen Sprinter die Rettungseinheit, sollten Kameraden aus Efringen-Kirchen beim Rettungseinsatz im Tunnel selbst in Not geraten.

Schutzheilige am Tunneleingang

Ohne göttlichen Beistand geht es nicht. Zum Tag der Schutzheiligen am 4. Dezember wird eine Statue der Heiligen St. Barbara am Tunnelportal angebracht. Der katholische Geistliche Josef Dorbath und der evangelische Ortspfarrer Steffen Mahler werden den geistlichen Zuspruch und den Wunsch für eine unfallfreie Arbeitszeit geben. „Ohne den können wir nicht anfangen“, gibt sich Werner Schmid, ehemaliger Werksleiter des Isteiner Kalkwerks überzeugt.