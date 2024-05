Vereine helfen beim Fest

Für Alt und Jung war rund um den geschmückten Dorfbrunnen etwas geboten. Der Musiker Mario Straguzzi unterhielt mit Country- und Rocksongs, die „Castle-Hill-Pipers of the 79th District“ spielten für die Besucher auf. Der Verein aus Badenweiler betrieb zudem die Bar. Das Gasthaus Traube, die Bulldog-Freunde aus Welmlingen, sie alle halfen mit, den Hock zu einem gelungenen Fest zu machen. Für das leibliche Wohl war in vielfältiger Weise an den unterschiedlichsten Ständen gesorgt. Gesamtkommandant Philipp Haberstroh aus Efringen-Kirchen organisierte den Brandschutz, der an diesem Abend über andere Abteilungen lief. Ab 22 Uhr fand schließlich noch ein Feuerwerk statt.