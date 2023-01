Efringen-Kirchen Fischpacht im Feuerbach vergeben

Unfallverursacher soll sich stellen

Zwei weitere Themen wurden am Rande der Ortschaftsratssitzung noch angesprochen. Am Neujahrsmorgen war in der Feuerbachstraße in Egringen eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug verunglückt, nachdem in der Silvesternacht jemand einen Schachtdeckel herausgenommen und senkrecht wieder eingestellt hatte. Ortsvorsteher Meyer nahm im Ortschaftsrat diese Tat zum Anlass, an den Verursacher zu appellieren, sich zu stellen.