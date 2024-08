Um hier gegenzusteuern haben sich die Gemeinden Bad Bellingen, Kandern und Efringen-Kirchen entschlossen ein gemeinsames Flächenpooling für Windkraftflächen umzusetzen. „Wir wollen das Heft selbst in der Hand behalten“, erklärte Carolin Holzmüller dem Gemeinderat. Das Flächenpooling ist für das Windvorranggebiet „VRG WIND 4 Eichwald-Kreisberg“ vorgesehen. Beim kommunalen Flächenpooling schließen sich die Eigentümer der in Frage kommenden Windenergieflächen zusammen, um unter der Federführung der Kommunen die Gestaltungsspielräume zu erhöhen, Pachten fair zu verteilen, finanzielle Beteiligungsmöglichkeiten zu sichern und möglichst allen Flächeneigentümern eine neutrale und professionelle Beratung im Kontakt mit Projektleitern zukommen zu lassen. „So bleibt die Wertschöpfung in der Region erhalten, und das soziale Miteinander in den Kommunen bleibt gewahrt“, sagte die Bürgermeisterin.