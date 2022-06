Efringen-Kirchen Flotte Klänge und großes Donnerwetter

Der musikalische Teil startete mit einer klassischen Auftaktfanfare, gefolgt von einer überraschenden kubanischen Salsa. „Conga“ heißt das hitzige Stück von „Miami Sound Machine“, dem sich ein Medley der Frontfrau Gloria Estefan anschloss. Die Efringen-Kirchener Soundmaschine schmetterte anschließend noch ein Medley einer namhaften Showgröße: Louis Armstrong. Schöne satte Bläserklänge durchzogen den Museumsgarten – Bläser-Blues im New Orleans-Stil aus alemannischer Hand, wenn man so will. Das kam an und wurde hörbar beklatscht. Der nächste Titel war ohnehin Programm: „Blasmusik macht Freude“, eine Polka mit Schwindeleffekt. Da wippten die Füße wie von allein mit.

Weiter gings mit einem Marsch namens „Das Abzeichen“, das sich hier wohl als Wimpel versteht. Die Herausforderung für die Musiker kam zum Ende hin, sprich in einem knackigen sauberen Schlusston – zack. „Schließen Sie die Augen“, riet die Moderatorin Stefanie Bloy anschließend, um den Genuss des wunderbaren Walzers „Ein Abend am Meer“ zu erhöhen. Aber auch die drohenden Wolkentürme wollte niemand sehen. Der Abend an der alten Schule war dann leider vorbei. Die nächsten Bässe kamen von oben, pünktlich zur Pause. Und dann wurde es nass. Schmitz und Dörpfeld versuchten zu retten, und verkündeten machtlos: Das Konzert werde einfach am Dienstag nächster Woche wiederholt, dann allerdings am Probenlokal, der „Wäschi“.