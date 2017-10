Efringen-Kirchen Forumtheater fordert zum Eingreifen auf

Efringen-Kirchen. Das Gastspiel des freien Theaters „Tempus fugit“ aus Lörrach mit seinem Stück „Nur Mut!“ ist fester Bestandteil der Berufswegeplanung am Schulzentrum Efringen-Kirchen. Bereits seit drei Jahren regen die Schauspieler mit ihrem Theaterprojekt die Schüler der Abschlussklassen der Werkrealschule und der Realschule zum Nachdenken über die eigene Zukunft an. Auch jetzt stand wieder ein Gastspiel an, wie im Nachgang berichtet wird.

Im Mittelpunkt des Theater-Workshops steht die Stärkung des Selbstbewusstseins, aber auch die Fähigkeit zur Selbstkritik. Der Titel „Nur Mut!“ ist Programm. Das Stück soll den Schülern Impulse geben, frühzeitig über berufliche Qualitäten und die damit verbundenen Ausbildungsmöglichkeiten nachzudenken.

„Nur Mut!“ katapultiert die Zuschauer in die aufgeheizte Stimmung einer typischen Abschlussklasse einer Werkrealschule. Mit dabei sind Typen, die man in fast jeder Klasse findet: Der coole Thorsten hackt auf dem schwachen Martin herum, überspielt damit aber nur seine eigene Unsicherheit. Die schüchterne Mona leidet unter ihrem gewalttätigen Freund und traut sich nicht, eigene Wege einzuschlagen. Streberin Luise will Biologie studieren und nebenbei die Welt retten, doch irgendwie traut ihr das niemand zu, am wenigsten Lehrer Dekorsi. Fabian ist das alles ziemlich egal, er vertreibt sich die Zeit mit Kiffen. Doch wo soll das alles enden? Welche Wege werden die Jugendlichen einschlagen?

Nach 45 spannenden Minuten waren die Zuschauer etwas schlauer, viele Fragen blieben aber offen. So richtig zufrieden war niemand. Und so konnten die Schüler den Handlungsverlauf im Nachhinein beeinflussen, die Geschichte nach ihren Vorstellungen ändern. Die Schüler wurden von Zuschauern zu Darstellern, sprachen Mona Mut zu, ihren Freund zu verlassen. Sie bremsten Thorsten aus und fanden seinen wunden Punkt: den dominanten Vater. Von Dekorsi forderten sie mehr Einfühlungsvermögen, und auch Luise erfuhr endlich ideelle Unterstützung. Das aktive Eingreifen in das Geschehen erforderte von den Schülern eine intensive Auseinandersetzung mit den gezeigten Nöten und Konflikten. Spätestens dann wurde deutlich, wie sehr sich die Charaktere und Konflikte mit den eigenen Erfahrungen decken.

Das Stück um Leistungsdruck und Erwartungshaltungen kam bei den Schülern gut an. Das authentische Spiel der Darsteller ließ die Zuschauer schnell vergessen, dass es sich um eine Inszenierung handelt, heißt es weiter.

„Am Schulzentrum Efringen-Kirchen wird die Berufswegeplanung großgeschrieben“, sagte Konrektor Frank Hofmaier. „Theateraufführungen und eigene Theaterprojekte sind weitere Schwerpunkte unseres Unterrichts. Die Krönung ist die Kombination aus Beidem und damit stets ein Höhepunkt der Orientierungsphase“, freute sich Hofmaier.