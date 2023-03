Die Mezzosopranistin, bei Paris geboren, lebt seit 15 Jahren in Freiburg, wo sie ihr Studium im Februar 2012 mit Auszeichnung abschloss. Ihre musikalische Ausbildung begann sie im Alter von zehn Jahren. Zunächst studiert sie Querflöte an der École Nationale de Musique de Gennevilliers (Pariser Vorort), wo sie 2000 ein „Premier Prix à l ́unanimité et félicitations du jury“ in den Fächern Querflöte und Kammermusik (Diplom mit Auszeichnung) erhielt. Daraufhin begann sie ihre Laufbahn als professionelle Flötistin. Mit dem Tangoquartett „Linéa 13“ trat sie in Paris und Buenos Aires auf. 2002 gründete sie das Bläserquintett „Avanti“, das unter anderem erfolgreich mit dem Ensemble „2E2M“ (Paris) und mit dem nationalen Jazzorchester unter Claude Barthélémy zusammen arbeitete. 2004 beendete sie ihre Karriere als Flötistin um sich auf ihre sängerischen Fähigkeiten zu konzentrieren. Während ihres Studiums nahm sie an zahlreichen Projekten der Musikhochschule mit namhaften Regisseuren und Musikern teil. Seit einigen Jahrenentwickelt Calmel ihre eigenen Projekte. Zusammen mit dem Bandoneonist Jean-Baptiste Henry arbeitet sie für das Duo „Nektar Subtil“. Mit ihrem 2017 ins Leben gerufen Projekt „Canailles de Panam’“tritt Calmel regelmäßig in Frankreich und in Deutschland auf.