Efringen-Kirchen - Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr an der Kreuzung beim Winzerkeller in Efringen-Kirchen. Eine 54-jährige Autofahrerin wollte von Efringen-Kirchen her kommend nach links auf die B 3 in Richtung Welmlingen abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 44-jährigen Autofahrerin, die auf der B 3 in Richtung Süden fuhr. Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen.