Efringen-Kirchen Frauen der SG Rebland in guter Form

Frauen entscheiden Pokalspiel für sich

Mit dem Erreichen des Endspiels im Bezirkspokal des Südbadischen Fußballverbands, Bezirk Hochrhein, erlebten die Fußballerinnen der SG den Höhepunkt dieser ersten Saison: Im Halbfinale besiegten die Spielerinnen den SV Todtnau souverän mit fünf zu null, heißt es. Ende Mai trafen die SG Rebland und der SV Nollingen im Endspiel in Erzingen aufeinander, in dem Rodriguez in der elften Spielminute mit dem Führungstreffer einen Vorteil erzielen konnte. In der Folge gelang es den Spielerinnen der SG Rebland allerdings nicht, weitere Torchancen zu verwerten. Mit der knappen Führung von einem Tor ging es in die zweite Halbzeit. Ihre Führung ausbauen konnte die SG Rebalnd erst in der 86. Minute. Melanie Krüger schoss das zwei zu null und Teamkollegin Lilli Fellhauer gelang es, in der 90. Spielminute durch einen Distanzschuss das drei zu null zu erzielen. Nach der Siegerehrung trat die SG Rebland mit dem Bus die Heimreise an und feierte mitsamt Pokal gebührend ihren Sieg, teilt der Verein mit.