Efringen-Kirchen Freude für Kinder und Senioren

Von Ingmar Lorenz

Efringen-Kirchen. Wie die Feuerwehr mitteilt, will sie gerade in diesen schwierigen Zeiten zeigen, dass sie trotzdem für die Kinder da ist. Daher habe sie eine Osteraktion ins Leben gerufen, bei der die Kinder ein Bild malen oder etwas basteln können und dafür von den Floriansjüngern ein Geschenk erhalten. Die Kinder können die Bilder oder das Gebastelte in der Zeit zwischen dem 20. März und dem 22. März in eine in den verschiedenen Ortsteilen bereitgestellte Kiste mit Deckel legen (siehe Infokasten). Dabei sollten auch der komplette Name und die Adresse angegeben werden, damit die Feuerwehr am Ostermontag zwischen 9 und 12 Uhr ein Geschenk vorbeibringen kann. Um was es sich dabei genau handelt, wird laut Benjamin Wasmer, Kommandant der Welmlinger Abteilung und bei der Feuerwehr für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, noch nicht verraten.