Efringen-Kirchen “Freuen uns auf diesen Jahrgang“

Eine außerordentliche Qualität – „durchweg im Spätlesebereich“ – und dies bei einer wider Erwarten normalen Erntemenge stellt Hans Krebs vom Weingut Krebs in Binzen fest. Sie sei gut doppelt so hoch ausgefallen wie im vergangenen Jahr. Die Trauben seien sehr gesund, der Geschmack gut und duftig, resümiert der Winzer. Durch die Niederschläge zum Schluss hätten die Reben Wasser aufgenommen und Mineralien in die Trauben transportiert, was auf schöne, gehaltvolle Weine hoffen lasse. Für Hans Krebs war dies die letzte Weinlese unter seiner Verantwortung. Ende des Jahres geht er in Rente und übergibt den Familienbetrieb mit rund acht Hektar Reben an seinen Sohn Maximilian.