Efringen-Kirchen - Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Transporter wide ein 16-jähriger Radfahrer am am Donnerstag, schwer verletzt.

Der Jugendliche befuhr gegen 16.30 Uhr die Straße "Zum Ochsenkopf" und bog in einem laut Polizeibericht viel zu engen Bogen nach links in die Straße "Am Feuerbach" ab. Dabei kollidierte der Radfahrer frontal mit einem auf der Straße "Am Feuerbach" entgegenkommenden Transporter.