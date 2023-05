Efringen-Kirchen Führung durch die Ausstellung

Für die Ausstellung hat das Museum in der „Alten Schule“ Geschichten gesammelt zum Rhein, vom Rhein, und von den Menschen rechts und links des Rheins sowie von Schiffen und Mühlen, von Glück und Unglück, von Fähren und Brücken, von Burgen und Klöstern, von Eisbergen und Meerungeheuern, heißt es in der Ankündigung. „Und, ja, fies, wir haben unsere Fundstücke im Original-Ton gelassen: mittelalterliche Dialekte, barocke Umständlichkeit, und Zeitungsnotizen in Amts-Bürokratesisch“, schreibt Siegmann. Hinzu kommen viele Bilder, historische Karten und kurz gefasste Hintergrundinformationen. Diese laden zum Entdecken ein in der Ausstellung und auch draußen im Gelände beim Spaziergang am Rhein. Di

e Ausstellung „Rhein spaziert“ im Foyer des Rathauses Efringen-Kirchen ist noch bis Ende Mai zu sehen. Die Öffnungszeiten sind werktags zu den regulären Rathaus-Öffnungszeiten und am Sonntag, 14. Mai (Muttertag), sowie an den Pfingstfeiertagen, 28. und 29. Mai, jeweils von 14 bis 17 Uhr. Der Besuch ist kostenlos.