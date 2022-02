Efringen-Kirchen Für 2022 viel geplant

Neue Ehrenmitglieder wurden im Jahr 2020: Rita Kiefer, Marlene und Wolfgang Martin, Elsbeth und Reinhold Krafft und Erika Rezek sowie im Jahr 2021 Helga Baloh, Monika und Johann Berger, Wilfried Keller, Hermann Strohmeier, Bernhard Klink und Günter Nesseler.

Kassen

Über die Finanzen berichtete die Kassiererin Renate Huber. Sie erklärte, dass der Verein in den vergangenen beiden Jahren mehr Ausgaben als Einnahmen hatte. Die Kasse wurde von Melanie Lagleder und Ilse Müller geprüft, die eine einwandfreie Kassenführung bescheinigten.

Wahlen

Wiedergewählt wurden: Vorsitzender Elmar Kiefer, zweiter Vorsitzender Edgar Zimmermann, Kassiererin Renate Huber, Schriftführerin Ingrid Ruff sowie Beisitzer Heinz Brunner. Als neuer Kassenprüfer wurde Franz Lagleder einstimmig gewählt.

Rosemarie Greßlin ist zweite Kassiererin, Ingo Töpritz zweiter Schriftführer und Bernhard Klink Beisitzer. Ilse Müller bleibt bis zur Generalversammlung 2023 als Kassenprüfer im Amt und wird zusammen mit Franz Lagleder tätig sein.

Wanderführer in den Jahren 2020 und 2021 waren Helmut Rettner, Franz Lagleder und Edgar Zimmermann (je einmal), Elmar Kiefer (zweimal) sowie Heinz Brunner (dreimal).

Ausblick

Für das kommende Jahr wurde ein abwechslungsreiches Programm mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen und Anforderungen zusammengestellt, teilte Kiefer mit. Unter anderem geplant sind am 27. März eine Frühlingswanderung (Staufen – Schallstadt), das traditionelle Fischessen am 24. April (wahrscheinlich in Neuenburg), eine Wanderung am Kaiserstuhl am 8. Mai (von Ihringen über den Lenzenberg) sowie eine Tour im Schwarzwald am 22. Mai (Oberwihl – Görwihl). Weitere Wanderungen führen die Gruppe bis zum Oktober unter anderem in die Schweiz und in den Schwarzwald.