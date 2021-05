Efringen-Kirchen Für den Sommer einiges geplant

Außerhalb der Öffnungszeiten werde von den Jugendlichen derweil auch die neu gebaute Sitzgelegenheit vor dem Juz gut angenommen. Diesbezüglich dankt der Jugendreferent auch im Namen der Jugendlichen der Gemeinde und einem unbekannten Spender, denn durch eine Zuwendung aus der Bürgerschaft hat die Gemeinde die Kosten für die neu angeschafften Polster übernommen.

„Obwohl wir seit Pandemiebeginn die leidliche Erfahrung machen mussten, dass mitunter aufwendig geplante und fix gebuchte Aktionen und Ausflüge letztlich abgesagt werden mussten, haben wir uns entschieden, trotzdem auch für das Jahr 2021 Events außerhalb der Regelöffnungszeiten sowie Ferienaktionen und Freizeiten zu planen“, blickt Künster auf das geplante Programm in den kommenden Wochen und Monaten.

Ferienaktionen und Freizeiten

Viele Jugendliche haben nach über einem Jahr geprägt von Einschränkungen und Entbehrungen das Bedürfnis, rauszukommen und etwas zu erleben, schildert der Jugendreferent. Für den Standort Efringen-Kirchen bietet der Caritasverband folgende Aktivitäten aus den Bereichen Erlebnispädagogik und außerschulischer Bildung an: Ein Geländespiel im Wald am 24. Juli, eine Floßfahrt auf dem Doubs in Frankreich mit den Eisbären Freiburg vom 23. bis 29. August sowie Erlebniscamping mit Höhlenwanderung in Bad Urach vom 11. bis 12. September. „Zusätzlich unterstützt die Jugendarbeit auch dieses Jahr wieder die Gemeinde beim Kinderferienprogramm mit vier Aktionen“, legt Künster darüber hinaus dar. Die Tischkicker-, Billard-, Fußball,- und Basketballturniere, die während der Sommerferien im August stattfinden, werden sich großer Beliebtheit erfreuen, ist er überzeugt. Die genauen Termine werden über die Gemeindeverwaltung noch veröffentlicht. Wie immer ist dabei nicht nur für Verpflegung gesorgt, sondern es gibt auch kleine Preise für die teilnehmenden Kinder.

Ein Filmworkshop Ende Mai musste hingegen abgesagt werden, da er mehrtägig und mit Übernachtung geplant gewesen sei. „Die aktuellen Auflagen lassen aber keine andere Wahl. Wir hoffen, dass beim dann dritten Versuch im Herbst unser Filmprojekt endlich durchstarten kann“, so Künster.

Zur angestrebten Verbesserung der Räumlichkeit für die Jugendarbeit Efringen-Kirchen erklärt Jugendreferent Jens Künster, dass der Gemeinde Angebote zur Miete und zum Kauf vorliegen. Das Bauamt habe baurechtliche Fragen geklärt. Im Frühsommer soll dem Gemeinderat die Möglichkeit gegeben werden, über die zukünftigen Rahmenbedingungen der Jugendarbeit vor Ort zu entscheiden.

Missstände wie die beengten Platzverhältnisse, die schlechte Isolierung und die Abnutzung seien ebenso bekannt wie die Potenziale, die ein größeres Jugendzentrum für die pädagogische Arbeit bedeuten würde. „Ebenso wichtig scheint mir auch der Verweis auf Finanzielles. Die Gemeinde Efringen-Kirchen zahlt seit 2009 Miete für ein als Übergangslösung angeschafftes Provisorium. Selbst nach vorsichtiger Schätzung kommt so über die Jahre ein sechsstelliger Betrag an Mietzahlungen zusammen, ohne dass die Räumlichkeit der Gemeinde gehört, noch dass sie für unsere Arbeit passende Rahmenbedingungen schafft“, schildert Künster. „Ich appelliere daher an die Verwaltung, den Gemeinderat wie auch die Öffentlichkeit, die sich nun ergebende Möglichkeit als Chance zu ergreifen, eine Investition in unsere Jugend zu tätigen.“