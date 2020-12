Efringen-Kirchen Für harten Lockdown gewappnet

Mit Blick auf die Digitalisierung und die notwendigen Endgeräte ist das Schulzentrum gut aufgestellt. „Von den 107 vorhandenen Geräten haben wir rund 80 an die Schüler ausgegeben, die Bedarf angemeldet haben“, erklärt Pilz.

Auch die Lernplattformen für die digitale Vermittlung der Unterrichtsinhalte seien ausgeweitet worden.

Wie viele Kinder aus den Klassenstufen 1 bis 7 das Angebot der Notbetreuung in Anspruch nehmen werden, wird sich in den kommenden Tagen zeigen, so Pilz. Ein Stück weit kann das Schulzentrum auch diesbezüglich auf bereits gemachte Erfahrungen aufbauen, allerdings gibt es im Vergleich zum Lockdown in Frühling einen wichtigen Unterschied. Denn Anspruch auf die Betreuungsleistungen haben diesmal alle Kinder, nicht nur jene, deren Eltern in sogenannten systemrelevanten Positionen beruflich tätig sind. „Von daher ist es möglich, dass es eine größere Nachfrage geben wird“, erklärt der Schulleiter.

Spontanität ist gefragt

Trotz der guten Vorbereitung auf die nun eingetretene Situation ging in den vergangenen Tagen alles recht schnell und das weitere Vorgehen musste zügig organisiert werden. „Es ist ein abrupter Schnitt“, sagt Pilz mit Blick auf den nun endenden Präsenzunterricht. Zugleich aber betont der Schulleiter die Notwendigkeit der erneuten Schulschließung. Das Vorgehen der Regierung sei absolut nachvollziehbar. „Es war die richtige Entscheidung“, ist Pilz sich sicher.

Die notwendige Flexibilität, die durch die Entwicklungen in Sachen Corona immer wieder nötig wird, bringe das Lehrerkollegium inzwischen mit. „Wir sind es gewohnt, spontan zu reagieren.“ Die Erfahrung habe gezeigt, dass man auf alle Eventualitäten so gut wie möglich vorbereitet sein muss. Auch in einer Zeit, in der – wie Pilz sagt – das einzig Beständige die Unbeständigkeit ist.