Eine Fund- und Fahrradversteigerung der Gemeinde Efringen-Kirchen findet über das Internet statt. Es gibt einen festgelegten Höchst- und Mindestpreis. Die Versteigerung beginnt am Donnerstag, 24. April, um 17 Uhr und dauert zehn Tage, bis Sonntag, 4. Mai. Vier Wochen vorher, ab Donnerstag, 27. März, sind die Fundsachen in einer Vorschau im Internet bereits anzusehen. Versteigert werden Fundsachen, deren gesetzliche Aufbewahrungsfrist von sechs Monaten abgelaufen ist. Die Eigentümer der Fundsachen werden aufgefordert, ihre Rechte bis spätestens Donnerstag, 27. März, im Rathaus Efringen-Kirchen, Fundbüro, Hauptstraße 26, in Efringen-Kirchen anzumelden. Nach Ablauf dieser Ausschlussfrist können keine Rechte mehr geltend gemacht werden.