Efringen-Kirchen Fußballer sammeln Müll am Rhein

Manches sei vom Hochwasser angeschwemmt worden und hinge hoch in den Bäumen, berichtet einer der erwachsenen Begleiter, die die schweren Säcke geschultert haben. Am Parkplatz hat Michael Frey, Vorsitzender des FC Huttingen, mittlerweile schon den Grill angeworfen. Auf dem Rost brutzeln die ersten Bratwürste. Frey freut sich über die gelungene Aktion, bei der Aktive, Jugenspieler aller Altersstufen, aber eben auch Eltern an einem Strang ziehen. Unterstützung bekam man zudem vom Werkhof, der Zangen und Müllsäcke zur Verfügung gestellt habe. Sollten große Gegenstände gefunden werden, sei der Werkhof auch mit einem Fahrzeug zur Stelle, um diese abzuholen. Dies sei aber bisher nicht der Fall gewesen.

Mehr Kinder als vor Corona beim Training

„Megagut“ findet Marek Höferlin die Aktion. Er trainiert die D-Jugend und ist heute mit einigen seiner elf- und zwölfjährigen Schützlinge entlang der Straße zwischen Efringen-Kirchen und dem Rhein im Einsatz. „Wir machen gern mal was Soziales“, sagt er. Als Verein habe man sich zwar hauptsächlich dem Fußball veschrieben. „Aber da gehört noch mehr dazu.“ Höferlin hat von den Bambini an alle Jugenden beim FC Huttingen durchlaufen und freut sich, dass er dem Verein als Trainer nun etwas zurückgeben kann. Mit dem Fußballtraining haben die Huttinger schon vor einigen Wochen wieder angefangen. Die Winterpause habe man dieses Mal kurz gehalten, da im vergangenen Jahr durch die Lockdowns ohnehin so viel Trainigszeit ausgefallen sei, so Höferlin. Corona hat dem Verein neuen Schwung verliehen, hat er beobachtet, es kämen mehr Kinder als davor zum Training. Auch seine Gruppe hat viel gefunden und aufgehoben in zwei Stunden: Zwei Säcke voller Kohlen, ein Motorradhelm, Stöckelschuhe und einen toten Maulwurf, zählen die Jungen auf, später kommt noch ein Wahlplakat und ein alter Stiefel dazu, die die sie aus dem parallel zur Straße verlaufenden Kanal ziehen.

Am Ende des Vormittags kommen alle wieder am Parkplatz zusammen, es gibt Grillwürstchen und kalte Getränke, fast wie vor Corona. Der Vorsitzende Frey hat schon die nächste Aktivität im Blick: die nächste Ausgabe des „Projekts Bolzplatz“, ein offenes Training der Huttinger, zu dem alle Kinder ab drei Jahren kommen können, unabhängig davon, woher sie kommen und ob sie Vereinsmitglieder sind. So bald es geht, will der FC Huttingen auch den Kontakt zum Partnerverein, den Albion Woodcocks aus Halifax in Kanada wieder aufnehmen.