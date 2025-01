Neuer Garten

Für den Förderverein des evangelischen Kindergarten Egringen bedankte sich Schriftführerin Christine Just und die zweite Vorsitzende Sabrina Kiefer. Just sicherte zu, dass das Geld direkt den Kindern zugute kommen werde. „Ein Wunsch ist, den Garten neu zu gestalten“, erklärte Just die mögliche Verwendung für ein anstehendes Projekt.