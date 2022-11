Efringen-Kirchen Gedenken mit aktuellem Bezug

„Die neue Weltlage nach dem 24. Februar 2022 macht deutlich, dass der Krieg nach Europa zurückgekehrt ist und wir auch in Efringen-Kirchen ganz real davon betroffen sind“, stellte Schmid angesichts der ukrainischen Flüchtlinge in der Gemeinde fest. Der Bürgermeister ging auf die europäische Idee ein und brachte einen berühmten Satz von Jean-Claude Juncker in Erinnerung: „Wer an Europa zweifelt, der sollte Soldatenfriedhöfe besuchen. Sie sind permanente Zeugnisse dafür, die europäische Freundschaft nicht enden zu lassen.“

Man könne an Europa viel kritisieren, aber immerhin gebe es derzeit keine Regierung in der EU, die es nötig hätte, andere Nationen mit Nuklearwaffen zu bedrohen und mit staatsterroristischen Mitteln vermeintliche Gebietsansprüche durchzusetzen, spielte Schmid auf den russischen Überfall auf die Ukraine an. Die veränderte Sicherheitslage führe vor Augen, dass eine zukünftige Sicherheitspolitik gesamteuropäisch gelöst werden müsse. Geschichte wiederhole sich leider, wenn man nicht aus ihr lerne, genau deshalb sei es wichtig, den Volkstrauertag nicht aus dem Gedächtnis zu streichen.

Musikalisch umrahmt wurde die Gedenkveranstaltung von Sängern des „Rhenus“ und des „Sängerbunds“ sowie vom Musikverein Efringen-Kirchen. Die Kranzniederlegung erfolgte zu der bekannten Melodie „Ich hatt‘ einen Kameraden“. Anwesend waren mit Stabsunteroffizierin Tamara Mamiauri und Stabsunteroffizierin Cindy Herr eine Abordnung der deutsch-französischen Brigade sowie Oberfeldwebel Andrea Grusbon im Rang von der Sanitätsversorgungseinheit in Müllheim und Stabsfeldwebel Markus Gross, Vorsitzender der Reservistenkameradschaft Weil am Rhein.

Zum Gedenken war zudem aus Lörrach Thomas Berg, zweiter stellvertretender Bundesvorsitzender des Vereins Combat Veteran, als Vertreter von Einsatzveteranen der Bundeswehr und Polizisten mit Einsatzerfahrung vor Ort. Begleitet wurde er von Dieter Löschmann vom Military Motorcycle Club „Recondo Vets Germany“, ein Motorradclub, der unter anderem mit der Gedenkfahrt „Memorial Run“ in Berlin an gefallene Kameradinnen und Kameraden erinnert und sich damit auch für Einsätze der Bundeswehr, Natopartner oder Polizei bedankt.