Efringen-Kirchen: Geld und Schmuck gestohlen

Während eine Hausbewohnerin weg war, brachen Unbekannte im Zeitraum zwischen Mittwoch, 26. Februar, und Dienstag, 11. März, in ein Einfamilienhaus in der Straße „Steingarten“ ein. Um in das Haus zu gelangen wurde ein Fenster eingeschlagen, teilt die Polizei mit. Aus dem Haus wurden unter anderem Bargeld und Schmuck entwendet. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter Tel. 07621/17 60 (24 Stunden) erreichbar.