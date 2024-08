Efringen-Kirchen: Gelungene Sommerzeit bei Wein und Musik

Die Idee, etwas zu machen, hatte die Familie Kaufmann schon seit einiger Zeit. „Während Corona haben wir unsere Vinothek fertiggestellt und diese nie offiziell eingeweiht“, sagt Annette Kaufmann.

Mit Blick auf das nördliche Markgräflerland, in dem Weingüter und Winzergenossenschaften unter der Woche ihre Höfe öffnen, nahm der Wunsch bei Kaufmanns Gestalt an, selbst etwas ähnliches anzubieten. „Bei uns gibt es das so nicht“, sagt Anette Kaufmann. Das Festareal des Weinguts war bei der Erstauflage bereits vor dem Start sehr gut gefüllt. „Viele hat die Band ,House of Music’ angezogen“, sagt Kaufmann. „Die Musikgruppe war schon beim Weinwandertag hier in unserer Ecke aktiv“, erzählt Mirjam Brenneisen, die dies als einen Grund für ihr Treffen mit ihrer Cousine bei Kaufmanns angibt. Ein weiteres Argument sei der Pizzawagen von Bommels. „Wir wollen hier einen gemütlichen Sommerabend verbringen“, sagt Brenneisen. Dabei hat sie zudem einige Arbeitskollegen, aber auch Freunde, die sie seit längerer Zeit nicht mehr gesehen hat, und andere Bekannte getroffen. „Wir wohnen in der Nachbarschaft“, sagt Sonja Müller, die einfach einigen „Leuten begegnen, etwas trinken und essen“ will.