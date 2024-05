Mit der Cäcilienmesse von Charles Gounod im Rahmen eines Festgottesdiensts in der Pfarrkirche St. Michael begann am Samstagnachmittag das Isteiner Chlimsefest. Ortsvorsteherin Daniela Britsche dankte allen im Dorf, die den Ort herausgeputzt hatten und sich aktiv am Fest beteiligen. Dann lud sie ein, im Anschluss an Gottesdienst und Cäcilienmesse die Festmeile zu besuchen.